Kortej geçişi renki görüntülere sahne oldu

FATİH BATTAR

Bu yıl 36.’sı düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen kortej geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, esnaf oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile devam etti. Yağışın da etkisiyle kısa süren gösterinin ardından kortej geçişine geçildi. Renli görüntülerin oluştuğu kortej geçişinde Halk Dansları ekileri, Çorum Belediyesi Spor Kulüpleri ile sanayi ve esnaf odalarının ekipleri selamlama gösterisi yaptı.

Kortej geçişinde en büyük ilgiyi motorcular gördü. Motorcular yaptıkları akrobasi gösterisi ile büyük alkış topladı. Motosiklet ile adeta dans eden motorcular, motorun üzerinde tek ayak gösterisi ile yürekleri hoplattı.

Motorcuların gösterisinin ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf oda başkanları halkı selamladı. ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çiçek takdim ederken, Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun da kask hediye etti.

Tören Çorum Belediyesi Bando Takımı’nın kortej geçişi ile sona erdi.