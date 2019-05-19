Koruyucu aileler iftar yemeğinde buluştu

FATİH BATTAR

2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Gönül Elçileri projesi kapsamında Çorum’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruyucu ailelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, daire amirleri ve koruyucu aileler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, "Bizler bakanlık olarak her zaman çocuğun aile ortamında yetiştirilmesi konusunda koruyucu aile hizmetine önem vermekteyiz. Nihai hedefimiz her çocuğun bir aile ortamında yetiştirilmesidir.

Çocuklara ailelerde sevgi, şefkat ve sorumluluk duyguları kazandırılıyor. Sizler bizler için toplumun yıldızlarısınız. Çünkü bir başka vatandaşımızın çocuğuna sevginizi ve kucağınızı açtınız. Koruyucu ailelerimizde yetiştirilen çocukların gözlerindeki ışığı ve hasta olan çocukların iyileştiğini görüyoruz. Şu anda 5 bine yakın çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında kalıyor. Sizlerden ricamız, çocuklara bakabileceğine güvendiğiniz aileleri teşvik etmenizdir" diye konuştu. Vali Çiftçi ise Çorum’da 69 ailenin yanında 85 tane çocuğun bulunduğunu söyledi. Çorum koruyucu aile sıralamasında Türkiye’de 24.sırada yer aldığını ifade eden Çiftçi; “Gayemiz bunu daha üst sıralara taşımak, daha fazla çocuğumuzu aileler ile buluşturmak.

Bizim inancımız yetimlerle, kimsesizlerle, gariplerle ilgilenmeyi onların derdiyle hemhal olmayı çok önemsiyor, sevgili peygamberimiz bir hadislerinde;“kim kalbinin katılığından şikayet ediyorsa yetimin başını okşasın” buyuruyor. Yine; “kim bir yetimle ilgilenirse onun ihtiyaçlarını karşılarsa, onu koruyup gözetirse cennette komşu olacağını müjdeliyor” bütün bunlar gösteriyor ki yetimler aslında bizim manevi sigortalarımız. Onlarla ilgilenmemiz, onlarla daha çok hemhal olmamız gerekiyor. İşte koruyucu aile uygulaması da değişik sebeplerle ailesi dağılmış, parçalanmış çocukları aile sıcaklığı içerisinde yetiştirmek. Onları daha iyi ortamlarda, sağlıklıortamlarda rehabilite etmek ve bu şekilde daha sağlıklı bir toplum yapısına ulaşmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu İftar programında İl Müftü Yardımcısı Zeki Bıyık da seslendirdiği ilahi ve kasidelerle geceye renk kattı.