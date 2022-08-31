Köse'nin ismi yok fakat ilgisi var

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Ahmet Ahlatcı tarafından Sungurlu’da yapılacak olan barut fabrikasının “Hukuksuz” olduğu iddiasıyla başlayan tartışmada, CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, itiraz dilekçesinin detaylarını açıkladı.

Özel’in cevabına göre dilekçede ismi olmayan Tufan Köse’nin dilekçenin hazırlanması için bir avukat görevlendirdiği ve süreç hakkında bilgi sahibi olduğu öğrenildi.

Birkaç gündür CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı basın açıklaması ve yansımalarına yer veriyoruz. Önceki gün Özgür Özel’le yaptığımız telefon görüşmesinde, mesele biraz olsun netleşti. Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında söz konusu dilekçeyi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin verdiği dilekçe olarak tanımladığında, biz de konunun Çorum’u ilgilendirmesi üzerine, kendisinin ismi geçtiği için sorumlu gazetecilik gereği Tufan Köse’ye sormak istedik. Köse, benim ilgim-bilgim yok manasına gelecek, “Dilekçeye iyi bakın, o dilekçede benim ismim yok” cevabını verirken, Özgür Özel telefon görüşmemizde; dilekçede Köse’nin isminin olmadığını, Köse’nin yönlendirdiği bir avukat adına itiraz müracaatı yapıldığını açıkladı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ustalıkla verdiği kaçamak cevapla dilekçeyle hiç alakası olmadığını vurguladı ve aslında verdiği cevap teknik olarak doğru çıktı. Ancak Köse’nin tıpkı Özgür Özel’in verdiği cevap kadar açık ve net olmamasının sebebi anlaşılamazken, ne şiş yansın ne kebap babından bir cevapla hem itirazı yaptırdı, hem de dilekçede ismim yok diyerek, Çorum Milletvekili olarak Ahmet Ahlatçı’nın Çorum’a değer katacak önemli bir yatırımının karşısında durmuş olarak gözükmek istemedi diye yorumlanabilir.

Özgür Özel, yaptığımız görüşmede, kendisinin de Tufan köse ile görüştüğünü, Köse’nin kendisine; “Bana bu konuyu soranlara; Benim dilekçede ismim yok ama ben Özgür Özel’in söylediği tüm sözlerin altına imzamı atarım dedim” dediğini söyledi. Tufan Köse’ye aynı soruyu biz de sorduk fakat Özgür Özel’in tüm sözlerinin altına imzamı atarım diye bir cevap bize ifade edilmedi.

Şunu açıkça söyleyeyim ki, Özgür Özel gerçekten akıllı ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, ayrıca çok da nezaketli birisi olduğunu bize hissettirdi. Zira Gurup Başkanvekilliği gibi önemli bir görevde olması da tecrübeli bir siyasetçi olduğunu gözler önüne seriyor.

Kendisinin Soma’da yaşanan patlamadan 6 ay önce pek çok uyarılarda bulunduğunu, yaşanan patlama üzerine de hayatını kaybeden 301 insanın acısını derinden yaşadığını aktaran Özel, “Ben bu konularda biraz öne çıkmış bir isim olduğum için, bu konularla ilgili pek çok bilgi bana geliyor. Çorum’daki fabrikayla ilgili olarak bize ilgili bakanlıktan, böyle belli bir kıdemde, yaşta bürokratlar arayıp dediler ki; Ya burada zorla imza attırmaya çalışıyorlar, barut fabrikası açacaklar. Bunun hukuki prosedürleri tamamlanmadı. Üç tane sıkıntı var, bir; TEİAŞ’la protokol yapılmadı, işte üzerinden hat geçiyormuşya, yangın falan olur diye yüksek gerilim hattının uzaklaşması ile ilgili. İkincisi tarım dışı kullanım izni alınmadı. Ayrıca da kapasitenin araştırılması lazım. Bakan Varank’ın ifade ettiği gibi, o gün açılışta da söyledi, 2 bin 500 kişi istihdam yaratacak, 6 milyar para getirecek. Bu fabrikanın bunun 10 katı olması lazım, kilometrelerce uzakta olması lazım. Bu haliyle buna imza atılmaz dediler.” dedi.

Bu süreçte CHP Çorum Milletvekili’nin sürece nasıl dahil olduğunu da teferruatıyla birlikte anlatan Özgür Özel’in cevabı “Dilekçede benim ismim yok” diyerek olayla ilgisi olmadığını ima eden Tufan Köse’yi isminin dilekçede olmadığına yönelik doğrulasa da, ilgisinin varlığının da bizzat ispatı oldu.

Özgür Özel itiraz dilekçesiyle ilgili konuşmasında şu bilgileri verdi, “Ben de Tufan’ı aradım, dedim ki Tufan ağabey dedim, bizim onunla hukukumuz iyidir yani. Böyle böyle bir durum var dedim, bu konuda ilin milletvekili olarak, hani ben dışardan yaptım ama sıkıntı olur hani yav sen Çorum’un sorunuyla Tufan köse ilgilenmiyor, Özgür Özel ilgileniyor gibi olmasın diye. Bu meseleyle ilgili gerekli başvuruyu sana yollasam sen bu başvuruyu yapar mısın dedim. O da tabi dedi, bir avukat arkadaşa yönlendirmiş adını görürsünüz Çorumlu bir avukat.”

Vaktinde CHP Gurup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Bu hükümet dünyanın en iyi işini yapsa bile bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok” diyerek meclis koltuğundan yaptığı açıklamayla birlikte CHP’nin yatırım karşıtı olarak algılanmasına katkı yapmamak adına, sözlerinin sonuna da, “Biz isteriz ki 25 bin kişi çalışsın, biz isteriz ki 6 milyarlık değil 60 milyarlık yatırım yapılsın” cümlelerini de iliştirerek, aslında yatırımın karşıtı olmadıklarını, sadece prosedürlerin doğru işletilmesi gerektiğini öncelediklerini dile getirdi. Usta siyasetçinin sözlerinin sonuna eklediği bu anlamlı cümle ile birlikte de CHP’nin yatırım karşıtı olmadığına yönelik savunma penceresi açtı.

Hülasa konu biraz olsun aydınlanmış oldu. Özgür Özel konuyu Tufan Köse’ye bildirdi. O da Çorum’dan bir avukatı görevlendirip, konuyu resmi makamlara avukatın ismiyle hazırlanmış dilekçeyle bildirtti. Onları da Özgür Özel’e gönderdi. İsminin olmadığı fakat ilgisinin olduğu anlaşıldı.

Bizim için ilgisinin ya da isminin olup olmadığı önemli değil. Keşke Tufan Köse de kendisini hiç tanımadığımız halde gayet net, açıkça ve nezaketle sorumuzu cevaplayan Özgür Özel kadar net konuşabilseydi.

Gelelim Ahmet Ahlatçı cephesine. Sayın Ahlatçı’yla da görüştüm. Çok yorum yapmadı, fakat her şehrin imrenerek baktığı, gıpta ettiği, keşke benim şehrime yapılsa diyerek iç geçirdiği devasa bir yatırım, Çorum’a ve Türkiye’ye kazandıracaklarıyla değil de hemşehrilerinin şikayetleriyle gündeme gelmesinden çok büyük üzüntü duyduğunu söyleyebilirim.

Bu tartışmaların yaşandığı günün ertesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya ziyareti öncesinde Çorum’a uğradı. Tam ayrılmak üzereyken, Ahmet Ahlatçı’nın üzgünlüğü ifade edilmiş olmalı ki, O’nun gönlünü alacak birkaç cümle ederek, Ahlatçı’nın Çorum ve Türkiye genelinde yaptığı yatırımların önemine vurgu yaparak, Ahlatcı’dan övgüyle söz etti.