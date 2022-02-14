KOSGEB ile ÇOKİŞ arasında işbirliği

M.BURAK YALÇIN

KOSGEB, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında yeni istihdam edilecek her bir personel için verilecek olan 100 bin liralık kredi ile ilgili Çorum Belediyesi bünyesindeki ÇOKİŞ ile işbirliği yaptı.

İşbirliği kapsamında programdan yararlanmak isteyen firmalar ÇOKİŞ’e de başvuru yapabilecekler.

Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan ÇOKİŞ biriminde basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, yapılan işbirliği ile ilgili bilgi verdi.

YILDIZ: FİRMALAR 31 MART’A KADAR ÇOKİŞ’E BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER’

KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, krediye başvuru sayısının yoğun olduğunu belirterek, “Belediyemiz ile birlikte hem ulaşılabilirliği sağlamak hem programa daha kolay bir şekilde elektronik ortamda başvuru durumu olmayan esnafımızın, firmalarımızın başvurularını burada almak adına Belediye ile işbirliği yaptık. Son başvuru tarihi 31 Mart’a kadar firmalarımıza burada program başvurusunu sağlayacağız” dedi.

ARANAN ŞARTLARI AÇIKLADI

Destek programından yararlanmak isteyen firmalar için aranan şartları da aktaran Yusuf Yıldız, şunları söyledi: “0-10 arası işçi çalışan yıllık 3 milyona kadar cirosu olan mikro işletmeler ile, 10-50 arası işçi çalışan yıllık 25 milyona kadar cirosu olan küçük firmalarımız başvuru yapabiliyor. 2019 öncesi kurulmuş olması gerekiyor. 2019 yılında yıllık 75 bin lira ciroya sahip olması lazım. Personel içinse 40 yaşının altında olacak. Hiç sigortası olmayacak ya da son üç yıl içerisinde 6 ay sigortası olacak. Meslek Lisesi, Teknik Lise, Ön Lisans, Lisans ya da üstü mezuniyet olacak. Bu şartları taşıyan her personel için KOSGEB 100 bin lira destek verecek. Eğer personel kadınsa veya kadın girişimci ise 110 bin olacak bu rakam.”

ÇÖPLÜ: İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında işbirliği yapmaya devam ettiklerini ve yapılan işbirlikleri neticesinde şehirdeki istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Burada öncelikli işverenlerimiz. Sadece Organize Sanayi’nde iş yapan firmalarımız değil farklı bir sektörde olan firmalarımız da bu konuda bizden bilgi alabilir. Bir firma geldiğinde şu niteliklerde eleman almak istiyorum. Destek almak istiyorum dediğinde bize niteliklerini söyleyecek. ÇOKİŞ’in içerisinde veri tabanı var. 10 bine yakın cv var. O kriterlere uygun kaç kişi isterse firma ile görüştüreceğiz. Şehrimizdeki istihdama katkı sağlayacağımızı hedefliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 18:41