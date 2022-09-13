KOSGEB’den yaşayan kültür mirası işletmelere büyük destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür’e KOSGEB’in yaşayan kültür mirası işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi veren Yusuf Yıldız, ayrıca Gür’ü yeniden Birlik Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı başvurularının başladığını ifade eden Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 602 işletmenin ön başvurusunu kabul ettiğini dile getirdi.

İşletmelerin 30 Eylül 2022 tarihine kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda bulunabileceklerini belirten Yusuf Yıldız, yeni bir istihdam oluşturan işletmelerin 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alabileceklerini kaydetti.

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, destekle ilgili ayrıca şu bilgileri verdi:

“Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek. Ayrıca, işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sanatçı tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde yer alması durumunda da destek programından faydalanabilecek. Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür ise, küçük ve orta işletmelere, ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sağladıkları desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)