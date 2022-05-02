‘Kovid belasından kurtulduğumuz gibi ekonomik krizden de kurtulacağız’

FATİH BATTAR

Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin kovid belasından kurtulduğu gibi, dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden de en kısa sürede kurtulacağını söyledi.

Türkiye’nin gerek alacağı fiili tedbirlerle gerekse de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde ekonomik krizden kurtulacağını anlatan Kavuncu; “Kovid belasından kurtulduğumuz gibi hayatımızı etkileyen ekonomik krizden de en kısa sürede gerek alacağımız fiili tedbirlerle gerekse de ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu sıkıntıdan da kurtulacağız. Bütün mazlum ülkelerin umudu olan Türkiye’nin tekrar dünyada hakkı, hukuku, adaleti yeniden getirmesi temennisiyle herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” şeklinde konuştu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nce ortak bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve kamu kurum temsilcileri bir araya gelerek bayramlaştı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in bayram duasıyla başlayan bayramlaşma programında Vali Mustafa Çiftçi bir konuşma yaparak; "Bayramlar ayrıca akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, millet olma şuurunu geliştiren, toplumsal birlik ve beraberliğin zirve yaptığı müstesna günlerdendir. Allah bizleri nice bayramlara kavuştursun." dedi

Programda ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı da konuşmalarında katılımcıların bayramlarını kutladı.

Törene Vali Yardımcıları Murat Çağrı Erdinç ve Dr. Hakan Kubalı, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.