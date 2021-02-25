Köy yumurtasına ilgi artıyor

Çorum’da çeşitli basın kuruluşlarında uzun yıllar görev yaptıktan sonra yumurta üreticiliğine başlayan Ömer Öncel, bu alanda oldukça iddialı olduğunu söylüyor.

Ömer Öncel, İskilip yolu üzeninde Çorum’a 18 km uzaklıkta bulunan arazilerinde hobi olarak salma tavuk sistemi yapmaya başladı. Çorum’da salma tavuk sistemi yapan çok az sayıda üretici olduğunu dile getiren Öncel, hobi olarak başladığını salma tavuk sisteminde elde ettiği başarıyla hedefini büyüttüğünü dile getirdi.

Çorum halkına tamamen doğal ortamda hakiki köy yumurtasını yedirmeye özen gösterdiklerini anlatan Ömer Öncel, “Çorum’da salma tavuk sistemini çok az sayıda üretici yapıyor. Ancak, salma tavuk sistemi adı altında çiftlik tavuğunun ürettiği çiftlik yumurtası satıldığına şahit oluyoruz. Ben Çorum’da gezen tavuk sistemimiz ile hakiki köy yumurtasını tamamen doğal ortamda yetiştirmeye başladım. Kendi imkanlarım doğrultusunda Logman Brown ve ataks cinsi tavuklarım ile halkımıza hakiki köy yumurtası sunuyorum. Çorum’da bu sistemi daha da büyütmek için çalışmalara başladım her şeyin doğalını ve herşeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz” dedi.