Köyde çamurlu yol kavgası: 3 yaralı!

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.T, F.T ve M.T, Tozluburun köyündeki tarlalarında saman balyalarını kamyona yükledi.

Bu sırada S.D.K, Ö.F.K. ve T.K, saman balyalarının bulunduğu arazinin yanındaki ayçiçeği ekili arazilerini suladı.

Sulamanın ardından yolun çamur olması nedeniyle kamyonun geçememesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, traktörü R.T, F.T. ve M.T'nin üzerine sürdü. R.T. ise ruhsatlı tabancasıyla havaya bir el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan Ö.F.K. ve T.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.D.K. ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

(AA)