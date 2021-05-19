KÖYDES 2021 yılı ödeneği 48 milyon

FATİH AKBAŞ

KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu 2021 yılı toplantısını gerçekleştirdi. Çorum’a ayrılan ödenekten en büyük pay ise içme suyu projelerine ayrıldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Senato Salonunda yapılan toplantıda Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2021 yılında Çorum’a gönderilen 48 milyon 176 bin 062 TL ödeneğin köylerde hangi projelerde kullanılacağına karar verildi.

Ödenek köylerde 114’ü içme suyu, 53’ü köy yolları,13’ü adet kanalizasyon ve 24’ü de tarımsal sulama olmak üzere toplam 204 adet projede kullanılacak.

KÖYDES kapsamında gönderilen 48 milyon 176 bin 062 TL ödeneğin projelere göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

“İçme suyu 15 milyon 170 bin 505,25 TL, köy yolları 13 milyon 301 bin 282,65 TL, tarımsal sulama 7 milyon 357 bin 053,35 TL, ortak alım 11 milyon 195 bin 808,70 TL, kanalizasyon 715 bin 268,80 TL, yönetim giderleri 436 bin 143,25 TL.”