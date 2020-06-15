KÖYDES üyeleri belli oldu

FATİH BATTAR
Köylere Hizmet Götürme Birliğine(KÖYDES) seçilen İl Encümenleri ve Muhtarlar belli oldu.
Endüstri Meslek Lisesi'nde yapılan seçimlerde, KÖYDES Encümeni’nde görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen de 2 kişi seçildi.
AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bektaş 101 oy, CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ise 102 oy, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral 119 oy, Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca da 103 oy alarak KÖYDES üyeliğine seçildi.
93 oy da kalan AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı ile 80 oy da kalan Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen ise seçilemedi.Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 16:42