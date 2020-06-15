KÖYDES üyeleri belli oldu

FATİH BATTAR

Köylere Hizmet Götürme Birliğine(KÖYDES) seçilen İl Encümenleri ve Muhtarlar belli oldu.

Endüstri Meslek Lisesi'nde ya­pı­lan se­çim­ler­de, KÖYDES En­cü­me­ni’nde gö­rev yap­mak üze­re İl Ge­nel Mec­lis Üye­le­ri­ni tem­si­len 2 ki­şi, muh­tar­la­rı tem­si­len de 2 ki­şi se­çil­di.

AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bektaş 101 oy, CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ise 102 oy, Köy Muh­tar­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ze­ki Oral 119 oy, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­cı Ko­ca da 103 oy alarak KÖYDES üyeliğine seçildi.

93 oy da kalan AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı ile 80 oy da kalan Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen ise seçilemedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 16:42