KÖYDES üyeleri belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Encümen Üyeleri seçimle belirlendi. Seçimde merkeze bağlı 198 köyün muhtarı ve 7 merkez İl Genel Meclis üyesi oy kullandı.

Seçim sonucunda İl Genel Meclis Üyelerinden Mehmet Bektaş 140, Osman Günay 98, Yıldız Bek 86 oy alırken, muhtarlardan Zeki Oral 127, Hacı Koca 110, Birol Alabay ise 86 oy aldı.

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliğine İl Genel Meclisinden Mehmet Bektaş ve Osman Günay, köy muhtarlarından ise Zeki Oral ve Hacı Koca seçildi.