KÖYDES’de Encümen üyeleri belirlendi

FATİH BATTAR

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin (KÖYDES) 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı’nı Vali Yardımcısı Recep Yüksel yaparken, toplantıda İl Genel Meclis üyelerini temsilen 2 kişi, muhtarları temsilen de 2 kişinin seçimi yapıldı.

AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bektaş 120 oy, CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay ise 106 oy, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral 118 oy, Önder Göçen ise 89 oy alarak KÖYDES üyeliğine seçildi.

88 oy da kalan AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi ile 83 oyda kalan Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca ve Süleyman Koçak KÖYDES üyeliğine seçilemedi.

Toplantıda Vali Yardımcısı Recep Yüksel bir konuşma yaparak KÖYDES olarak önceliklerinin bu sene içme suyu olduğunu söyledi.

KÖYDES gelirlerinin kısıtlı olduğunu bu nedenle gelirin yarısına yakınını kuraklık nedeniyle içme suyu çalışmalarına ayırmak zorunda kaldıklarını aktaran Yüksel, birliğin gelirlerinin artırılması amacıyla Çatak mesire yerinin de kiralandığını ancak pandemi nedeniyle buranın da işletilemediğini ifade etti.

Köylerin yol ve sulama taleplerinin farkında olduklarını belirten Yüksel, “Kuraklık bizi harcamalarda kısıtlama yapmaya itti. Suyu nasıl temin edersek edelim israf etmeyelim. Yağış olmadığı sürece köylere açacağımız sondaj ya da yapılacak göletler de fayda sağlamayabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:12