KÖYDES’te 9.8 milyon lira yatırıma dönüştü

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2020 yılı KÖYDES projesi kapsamında birlik hesaplarına aktarılan toplam 9.871.625,00 TL ödeneği yatırıma dönüştürdü.

2020 yılı faaliyetlerini açıklayan Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, şu bilgileri paylaştı:

“Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Merkez ilçeye bağlı köy tüzel kişiliklerine hizmet vermek için kurulmuştur. Birliğimizin halen 198 üyesi bulunmaktadır. Birliğimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak suretiyle üye köylerimize hizmet vermeye devam etmiştir. Bu amaçla birliğimize üye köylerin, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama tesisleri bakım onarım ve yapımı, bu tesislere ait malzeme alımı ile köy konağı bakım onarımı gibi talepleri için üye köylerimize Birlik bütçesi köylere yardım ödeneğinden 587.586,82 TL yardımda bulunulmuştur.

İçişleri Bakanlığı ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2020 yılı KÖYDES projesi kapsamında birlik hesaplarına aktarılan toplam 9.871.625,00 TL ödenek köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama, bireysel fosseptik yapılması, köylerimizin sayısal verilerinin işlenmesi ve KÖYDES projesi kapsamında çalışan araçların akaryakıt ve bakım onarım giderleri için toplam 9.871.625,00 TL ödenek projelendirilerek yatırıma dönüştürülmüştür.

DEVREDEN ÖDENEKLERLE 11.7 MİLYON LİRALIK ÇALIŞMA YAPILDI

İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında birlik hesabına 12.853,057,46 TL ödenek aktarılmış olup, bu ödenek ile önceki yıllardan devreden ödenek birleştirilerek, köylerimizin kanalizasyon, içme suyu projesi, asfalt yol yapımlarına ait hakediş ödemeleri için 11.779.193,83 TL'si kullanılmak suretiyle, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.” (Haber Merkezi)