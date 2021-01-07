‘Köyler daha yaşanabilir hale getirilmeli’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Merkez Hacıbey, Karakeçili, Dereköy, Şahinkaya, Tozluburun, Arpalık, Eskiören ve İğdeli köylerini ziyaret eden CHP heyeti, başta tarım ve hayvancılık, ulaşım, içme suyu, sulama suyu, eğitim, altyapı gibi sorunları mercek altına aldı.

Yapılan açıklamaya göre Tahtasız ve Tokgöz, köylerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaparak dosya oluşturduklarını, sorunları ilgili mercilere aktararak çözümünün de takipçisi olacaklarını söyledi. Ziyaretlerde köy muhtarlarına Türk bayrağı hediye edildi. Köy muhtarları kendilerini ziyaret eden ve sorunlara karşı duyarlılık gösteren Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretlerde Tahtasız ve Tokgöz’e, parti yöneticilerinden Havanur Demirtaş, Duran Keçeci, Cafer Aşkın, Arzum Akdoğan, Kıvanç Azman ve Kemal Börekçi de eşlik etti.