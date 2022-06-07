Köylerde içme suyunun metreküp fiyatı belirlendi

FATİH BATTAR

Çorum İl Genel Meclisi’nde Köy İşleri Ulaşım, Altyapı Komisyonu Başkanı Duran Bıyık, köylerde içme suyunda uygulanacak tarife ile ilgili meclis üyelerine rapor sundu. Sunulan rapor kapsamında Çorum’da 759 köyde içme suyu tesislerinin maliyetini karşılamak amacıyla 0.50 kuruş ile 6 TL alt üst sınırlar arasında fiyat belirlenmesinin komisyonca uygun olduğunu açıklayan Bıyık’ın raporu meclis üyelerince kabul edildi.

Çorum’da 759 köy ve 393 mahalle bulunduğu bulunduğunu belirten Bıyık, köylerin tamamında ve 343 mahallede şebekeli içme suyu tesisi bulunduğunu söyledi.

Çorum’da toplam 1094 adet içme suyu deposu bulunduğunu ifade eden Bıyık, “İlimiz ve ilçelerimize bağlı köylerimiz ve köylerimize bağlı yerleşim birimlerinde içme suyu şebekesi ile içme suyu depolarının yapıldığı, içme suyu şebekesinin cazibeli ve elektrik enerji kullanılarak temin edildiği, köylerimizin bir kısmında su sayacı takılı olduğu ve su tüketimine bağlı ücret toplandığı, bir kısım köylerimizde ise su sayacı olmadığı, su sayacı takılı olmayan köylerimizin muhtarlarının sürekli yeterli miktarda içme suyumuz yok, suyumuz yetersiz diyerek talepte bulunduğu belirtilerek, merkez ilçe köylerimizden başlanılarak köylerimizde su sayacı takılması konularda uyarılarda bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Tesisleri İşletme, Bakım ve Onarım yönergesi yayınlanmış olup, içme suyu tesislerinde su sayacı takılması, su ücret tarifesinin uygulanması köy muhtarlıklarına ve içme suyu birliklerine bırakılmıştır. İl Genel Meclisi’nin 2019 yılında aldığı karar ile köylerdeki içme suyu tesislerinin işletme maliyetlerini karşılaması amacıyla meteküp suyun 0.50 kuruş ile 6 TL alt üst sınırlar arasında fiyat belirlemesi yapacaklardır.” dedi.