Köylerin imdadına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetişti

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi Ocak ayı üçüncü toplantısında Özel İdare 2021 yılı Yatırım ve Çalışma Programı görüşüldü.

Toplantıda İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak meclis üyelerine 2021 yatırım ve çalışma programı hakkında bilgi verdi.

2021 yatırım çalışma programı kapsamında KÖYDES programından yararlanamayan 25 köyün kanalizasyon, 3 köyün yolu ve 2 köyün tarımsal sulama sorunu çözülecek.

2021 yılında ödenek sıkıntısı olduğu için performans programı hazırlayamadıklarını belirten Çıplak, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde acil yapılması gereken 4.5 milyon TL’lik projelerle ilgili bir dosya sunduklarını ve projelere 1 milyon 500 bin TL destek vereceklerini açıklamıştı. Geri kalan paranın ise İller Bankası’ndan kredi çekilmesini istemişti. Sunduğumuz projelere 1.5 milyon TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. 3 milyon TL de İller Bankası’ndan kredi çektik. Gelen para önceliğimizi içme suyu, kanalizasyon yol ve tarımsal sulamaya ayırdık. Burada KÖYDES programından yararlanamayan ve acil sorunları olan köyleri seçtik.” dedi

Toplantının devamında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi gereğince Çorum merkez ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli heyetlerinin 2021 yılı faaliyet döneminde görev yapacak hayırsever vatandaşlar seçildi.