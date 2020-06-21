Köylerin mağduriyetini Vali Çiftçi’ye iletti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Sekreteri Aydın Taşkın ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre CHP'li yöneticiler, son günlerde köylerde meydana gelen yangın, kurt saldırısı, su sorunu gibi konuları Vali Mustafa Çiftçi'ye ileterek, köylünün mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez Kertme Babaoğlu Köyü'nde keçi sürüsüne kurtların saldırması sonucu büyük zarara uğrayan Coşkun Uslu'ya anaç keçi yardımı yapılmasını talep ederek, keçilerin bir kısmının telef olduğunu, büyük bir kısmının ise kaybolduğunu iletti.

Çorum Merkez Dereköy'de yaşanan mera sorununu da Vali Çiftçi'ye ileten Tahtasız, köye bir bekçi tutularak sorunun çözülebileceğini söyledi.

Ahmetoğlan Köyü'nde Hanım Güneş'e ait evde, Ayaz Köyü'nde de Necip Gençay'a ait evde büyük bir yangın meydana geldiğini bildiren Tahtasız, "Ahmetoğlan Köyü’nde 86 yaşındaki Hanım Güneş’e ait olan evde çıkan yangında samanlık, ahır, traktör ve zirai aletler de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayaz Köyü'nde ise Necip Gençay'a ait evin tandırlık bölümünde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında bitişikteki ahır ve ev yanarken, 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Her iki yangınzede ailemizin de yardım ve desteğinize ihtiyacı var." diye konuştu.

Merkez Şahinkaya Köyü'nün su sorununu da Vali Çiftçi ile paylaşan Tahtasız, iki parçadan oluşan Şahinkaya Köyü'nde eski deponun bağlantı borularının kopması üzerine köy halkının zor durumda kaldığını, Uğurludağ Belediyesi'nin desteği ile sorunun çözüleceğini, ayrıca köyün dağlarında bulunan doğal kaynak suyunun da İl Özel İdaresi'nin desteği ve imece usulü bir çalışma ile depoya bağlanabileceğini bildirerek, böylelikle köy halkının hem uzun vadeli olarak su sorununu çözebileceğini, hem de bu suyun hayvanların ihtiyacında, bahçe sulamasında kullanılabileceğini açıkladı.

Tahtasız ayrıca Şahinkaya Köyü'nde caminin onarımı için Vali Çiftçi'den destek talep etti.

Tahtasız, çeşitli sebeplerle mağduriyet yaşayan köylü vatandaşların sorularını ileterek, devletin güçlü, sıcak ve şefkatli eli sayesinde bu sorunların çözüme kavuşturulacağına inandığını vurguladı.

Vali Mustafa Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP'li yöneticilere teşekkür etti.

Kendisine iletilen sorunların takipçisi olacaklarını ve gereken yardım ve desteğin sağlanacağını bildiren Vali Çiftçi, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, duyarlı yaklaşımından ve desteğinden dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, halkın sorunlarının çözümü için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.