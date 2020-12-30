Köylülerin ‘taş ocağı’ isyanı

M.BURAK YALÇIN

Çorum merkeze bağlı Elmalı ve Palabıyık Köyü arasına kurulan taş ocağı köylüler tarafından protesto edildi.

Köye yaklaşık 500 metre mesafede yapılan taş ocağında toplanan vatandaşlar su kaynaklarının buradan geçtiğini ve hayvanlarının bu bölgede yayıldıklarını belirterek, taş ocağının faaliyetlerinin biran önce durdurulmasını istediler.

Elmalı Köyü muhtarı Saffet Erdemli ile Palabıyık Köyü muhtarı Önder Göcen’inde hazır bulunduğu eylemde köy sakinleri ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla slogan atarak taş ocağının çevresine 50 çam fidanı diktiler.

'ÇED OLMADAN RUHSAT ALDILAR'

Burada Elmalı ve Palabıyık Köyü muhtarları adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lider Tavukçuluk sahibi Yaşar Erten, 8 Kasım 2018 tarihinde taş ocağına ruhsat verildiğini belirterek, “ÇED firması proje dosyayı hazırlayarak taahhütlerde bulunup pek çok konuda kamuyada eksik bilgi ve beyan vererek ÇED gerekli değildir belgesi almıştır. Bu belgenin alınmasında bazı kurumlarında eksiklikleri görülmektedir” dedi.

Taşocağına yakınında bulunan yumurta üretim tesisinde şuanda 300 bin adete yakın hayvan bulunduğunu ifade eden Yaşar Erten, bu tesiste yıllık 60 milyon adet yumurta üretilerek ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ve istihdam oluşturduklarını söyledi.

‘VATANDAŞIN GEÇİM KAYNAĞINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK’

Taş ocağının faaliyete geçmesiyle birlikte geçimini hayvancılıktan sağlayan Elmalı ve Palabıyık Köyü’nün büyük ölçüde etkileneceğini dile getiren Erten, “Yaklaşık burada 1 aydır çalışma var. Palabıyık ile Elmalı Köyü’nün sınırı burası. Su kaynakları buradan geçiyor. Köylülerin hayvanları burada yayılıyor. Ruhsatın iptali için yargıya müracat ettik. Bu yanlıştan dönüleceğine, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” diye konuştu.

'KATLİAMDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL'

Köy sakinlerinden Fatih Erten ise bölgede 3 taş ocağı bulunduğunu, açılacak dördüncü taş ocağının çevreye hiçbir faydasının olmayacağını öne sürerek, “Burada yaşayan insanlara, ayvanlara, bitkilere, yer altı ve yer üstü sularına katliamdan başka birşey değildir” dedi.

Elmalı’da yer yıl kurban bayramında 2 bin 500 hayvan yetiştirildiğini, 3 bin hektar arazide ise bitkisel üretim yapıldığını hatırlatan Fatih Erten, Çorum’un tarım ürünleri sıralamasında Türkiye’de söz sahibi olduğunu, tritikale üretiminde birinci sırada, yeşil mercimek ile nohut üretiminde ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bu sıralamada Elmalı’nın büyük katkı sağladığını ifade eden Erten, “Köyümüzde insanlar geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Oldu bitti ile yapılmak istenen taş ocağının çevreye hiçbir faydası olmayacak. Köy halkından gizli kapaklı işlerle, bir takım oldu bittilerle topraklarımızın talan edilmesini istemiyoruz. Yeni taş ocağının ruhsatının iptal edilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleride çevrede güvenlik önlemi aldılar.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 18:51