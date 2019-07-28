Köyüne dönerek kazancını da huzurunu da artırdı

Çorum'daki inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye uğraşırken devletten aldığı hibe koyunlarla köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başlayan Ferhat Kaya, köyüne dönmenin huzurunun yanı sıra hem kazancını artırdı hem de ailesiyle bir arada olma imkanı buldu.



Kentte yaşayan 3 çocuk babası 34 yaşındaki Kaya, ailesinin geçimi için inşaatlarda çalışmaya başladı. Çorum'un yanı sıra başka illerdeki inşaatlarda da fayans ustası olarak çalışan Ferhat Kaya, akrabalarının bulunduğu İtalya'da da bir dönem çalıştıktan sonra memlekete döndü.



Çorum'da bir inşaatta çalıştığı sırada bir arkadaşı aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığının genç nüfusun köye dönüşünün teşvik edilmesi ve tarımsal üretime katkı sağlanması amacıyla uygulanan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"ndan haberdar olan Kaya, proje hazırlayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Projesi kabul edilen ve hibe olarak 40 koyun verilen Kaya, 2016 yılında merkeze bağlı Düvenci beldesindeki baba ocağına dönerek, yaylada hayvancılık yapmaya başladı.

Hibe olarak aldığı "Mor Karaman" cinsi 40 koyunu 3 yılda 180'e çıkaran ve büyüttüğü hayvanları başka üreticilere satarak gelir sağlayan Ferhat Kaya, köyüne dönmenin huzurunun yanı sıra hem kazancını artırmanın hem de ailesiyle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.



"Keşke daha önceden bu destekler olsaymış"

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyüne döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Projeyi duyunca 'gidip yazılalım' dedik, şansımıza o da bize çıktı. Her şey nasip, kısmet. Çok mutluyum." dedi.

İnşaatlarda çalışmayı çok sevmediğini, hem yeteri kadar kazanç elde edemediğini hem de ailesine vakit ayıramadığını vurgulayan Ferhat Kaya, "İnşaatlarda haftalık veya günlük işlerde yevmiye ile bazen de asgari ücretle çalışıyordum. Şimdi hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık 70-80 bin lira kazanıyorum. Asgari ücretle sadece karnını doyuruyorsun. Başkasının işinde çalışmaktansa kendi işimi yapıyorum. Kazancımdan memnunum." diye konuştu.



Devletin verdiği hibeyle köye döndüğünü, ailesiyle yaylalarda hayvanlarını otlattığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Devletimizden 40 koyun almıştım, bugün 180'e ulaştım. Devletimizden Allah razı olsun. Çok memnunum. Keşke daha önceden bu destekler olsaymış. Ben geç bile kalmışım. İnsanlar, gençlerimiz şehirlere gidiyor, köyleri boşaltıyorlar. Keşke buralarda hayvancılık yapsalar, buralar yine dolu olsa. Üretim artsa, buraya yatırım yapsalar daha iyi olur. Herkese tavsiye ederim."



"Evladım, gelinim, torunlarım yanımda. Çok mutluyuz"

Ferhat Kaya'nın annesi Zeynep Kaya da daha önce eşiyle köyde yalnız yaşadığını, şimdi oğlu ve gelininin de yanlarına geldiğini belirterek, "Şimdi evladım, gelinim, torunlarım yanımda. Çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun devletimizden. Herkese tavsiye ederim. Gurbette çalışmak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.(AA)

(AA)

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2019, 18:48