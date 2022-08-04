‘KPSS ile ilgili iddialar ciddiyetle araştırılmalı’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, KPSS ile ilgili iddiaların vahim olduğunu belirterek, ciddiyetle araştırılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumu ile ilgili olarak yine sınav sorularının sızdırılması ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini kaydeden Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, “Sosyal medya ve bir takım siyasilerin açıklamalarına göre sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavlarında hazırlanıp, sorulan soruların şıklarına kadar aynı olduğuna dair bilgiler ortaya atıldı. İddiaya göre soru kitapçığında var olan yirmi sorunun KPSS’de aynı olduğuna dair açıklamalar ülke gündemine yerleşti. Açıklamaların devamında sınava girenler, sosyal medya platformlarında YÖK ve ÖSYM Başkanı’nın istifaya davet etti. Arkasından ÖSYM bakanı görevden alındı. Devlet denetleme kuruluna verilen talimat gereğince iddiaların araştırılması kararlaştırıldı. Kamuoyunda yer alan bilgiler ve TV ekranlarında var olan görüntülere göre, bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de ÖSYM’nin sınavda sorduğu soruların aynısı çıktı. Burada çok garip gelen ve değil milyonda, milyarda dahi benzeşmeyecek bir tesadüf ile soruların yazım şekli ve cevap seçeneklerinin aynı olması nasıl mümkün olabilir? İzahı çok zor bir durum yaşanmıştır. Bir yayınevinin ticari amaç ile hazırladığı yirmi sorunun tamamının ÖSYM’nin yaptığı ve güvenilir bilinen bir sınavda aynı şekilde kitapçıklarda yer alması büyük kuşku uyandırmış, geçmişte yaşanılan soruların çalınması, sızdırılması ve belli bir kesime mensup bireylere verildiği dönemleri hatırlatmıştır. Bu yaşananların gündeme yerleşmesi, sınava iş sahibi olmak beklentisi ile giren tüm yurttaşlarımızın haklarının korunması ortak kaygı haline gelmiştir. Bu endişenin ortadan kaldırılması için hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kaldırılması ve ilgili kurumlara güvenin tesisi edilmesi için hukuki ve idari işlemlerin biran önce başlatılacağını umut ediyoruz. ÖSYM, soru kitapçığının benzeşmesi konusunda şaibeli durumdan aklanmalıdır. MEB, YÖK’de şaibeli durumdan çıkılması için gerekenleri titizlikle ve halka açık şekilde yapmalıdır. Yayınevi bu soruları nasıl hazırladı ve ÖSYM’nin sınavı ile bahsi geçen sorular nasıl örtüştü? Soruların sızdırılması veya bir kesime verilmesi ile ilgili bir durum varsa, sorular kime veya hangi, kesime verildi? KPSS sonuçlarında yüksek puan alanların vicdanları sızlatarak emeklerinin hiçe sayılarak mülakatta elendiğini biliyoruz. Bu duruma rağmen, geçmişte yaşananların hala zihinlerdeki yerini koruduğu bilindiği halde tedbirli olunmayıp KPSS’de yeni şaibelerin ortaya çıkması görev ve atamalarda liyakat kavramının olmadığının tezahürüdür. Sınav evrakları incelenmeli ve yüksek puan alanların durumu takip edilmelidir. İnanmak istemiyoruz ama KPSS 2022 Sınav sorularının bir dershane grubuna daha önceden servis edildiği iddiaları vahimdir ve emeklerin hiçe sayıldığını göstermektedir. Milyonlarca iş kaygısı ile sınava hazırlanan vatandaşımızın çalışmaları ve gayretleri, kolay yoldan kamu personeli olmak isteyenlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. KPSS sorularını kim veya kimler hazırlamıştır? Bu ekiplerin harici kesimler ile ilişkileri de unutulmamalıdır”dedi.

ÖSYM’den klasik savunma açıklaması yapıldığını ve sınavın güvenli bir şekilde tamamlandığının ifade edildiğini belirten Bedii Onan, “Ancak bu açıklama sınava giren vatandaşlarımızı ve toplumun büyük çoğunluğunu ikna etmemiştir. Bu sebeple milyonlarca vatandaşımızın iş edinmek maksadı ile girdiği kamu personeli seçme sınavının güvenilirliği zedelenmiştir. Sınav ilk fırsatta yenilenmelidir. Geçmişte sınav sorularını çalan ve yandaşlarına dağıtan FETÖ gitmiş, lakin soru işareti ile ifade ettiğimiz yeni ?etöler ortaya mı çıkmıştır? Yeni ?etöler’in oluşmasına göz yumulmamalı ve oluşmasına müsaade edilememelidir. Kul hakkı çok önemli bir kavramdır. İnsanların kurumlara olan güveni yeniden tesisi edilmeli ve kurumlar görevlerini vatandaşlarımızın güven duyacağı şekilde ifa etmelidir. Peygamber efendimizin veda haccında ifade ettiği dört husustan biri de ‘hırsızlık yapmayın’ tavsiyesidir. Son cümle olarak adalet yerine gelmelidir. Adaletin olmadığı yerde zülüm vardır”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)