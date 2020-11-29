‘Kredi borçları ertelensin, SGK primleri devlet tarafından ödensin’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 9 aydır çalışamayan taksici, minibüsçü ve servisçi esnafının mağduriyetinin giderilmesi için acil önlemler alınmasını istedi.

Tahtasız, esnafın günü gelmiş kredi ödemelerinin dondurulmasını, hayat tamamen normale döndükten sonra yeniden yapılandırılmasını, sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından ödenmesini, kasko, trafik sigortası, bandrol ve vergilerin bu süreçte iş yapılamadığından dolayı ertelenmesini veya mahsuplaşılmasını talep etti.

Tahtasız, kış mevsiminin geldiğini, iş yapamayan esnafın mağdur duruma düştüğünü hatırlatarak, ısınma, kira, gıda, elektrik gibi temel giderlerin karşılanması için eğer emekli değilse veya başka bir geliri yoksa esnafa devlet tarafından en az 1 asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileriyle birlikte Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mehmet Gayretli’den esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Oda Başkanı Gayretli, Covid-19 salgını nedeniyle esnafın zor günler yaşadığını ifade ederek, kullandıkları kredilerin borçlarının, SSK, Bağ-Kur gibi borçların pandemi süreci sona erene kadar faizsiz ertelenmesini, süreç sonunda da uygun koşullarda yapılandırılmasını istediklerini bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 9 aydır çalışamayan, iş yapamayan taksici, minibüsçü ve servisçi esnafının büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirerek, Esnaf Kefalet Kooperatifinden kullanılan kredilerin taksit ödemelerinin pandemi süreci sona erinceye kadar ertelenmesini istedi. Bu süreçte iş yapamayan esnafın birikmiş borçlarının ödenmesi için ve zaruri ihtiyaçları için de en az 30 bin TL’lik hibe desteği verilmesini talep eden Tahtasız, Bağ-Kur’lu olan esnafın da kısa çalışma ödeneği sistemine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

2020 Temmuz ayında ödenmesi gereken bandrol vergilerinin de mahsuplaştırılmasını ya da ertelenmesini, trafik sigortası kaskolarının bitiş sürelerinden itibaren çalışılamayan süre kadar ekleme yapılarak zararın giderilmesini isteyen Tahtasız, araç sigortalarının 1 yıl aynı poliçeden uzatılmasını, araç muayenelerinin de aynı şekilde uzatılmasını önerdi.

Tahtasız, “Pandemi dolaysıyla okulların kapalı olması ve işyerlerinin de bir bölümünün uzaktan çalışma modeline geçmesi sebebiyle 400’ün üzerinde servis aracı boşta beklemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın gerek filyasyon çalışmalarında, gerekse diğer takip ve hizmetlerinde değerlendirilmek üzere boştaki servis araçlarından istifade edilmesi, bu yolla da servisçi esnafının evine ekmek götürmesinin sağlanması gerekir. Çorum’da toplu ulaşımın yoğun olduğu saatlerde, özellikle sabah 07.00 – 09.00, akşam 17.00 – 19.00 arasında boştaki servis araçlarına çalışma imkanı sağlanabilir. Bu durum hem servisçiye ekonomik katkı sağlayacak, hem de Covit-19 virüsünün yayılmasına engel olacaktır. Salgın döneminde yaygınlaşan e-ticaretten dolayı Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kuruluşlarla görüşme yaparak dağıtımın sağlanması noktasında servis araçlarından yararlanılmasını sağlayabilir” diye konuştu.

Tahtasız, esnafın ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik primlerinin pandemi sürecinde Hazine tarafından ödenmesini, mevcut borçların da pandemi süreci sonuna kadar ertelenip, normalleşme süreci başladığında faizsiz bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Oda Başkanı Mehmet Gayretli, esnafın sorunlarına karşı duyarlılık gösteren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Tahtasız ise sorun ve talepleri yetkilileri ulaştıracaklarını ve çözüm için gereken takibi yapacaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)