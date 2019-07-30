‘Kredi faiz oranlarının 1’in altına çekilmesi lazım’

FATİH BATTAR

Çorum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Okçu, emlak ve inşaat sektörünün yeniden canlanması için kredi faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Konut kredilerindeki yüksek faizden dolayı konut satışlarında geçtiğimiz yıllara oranla %50’ye varan düşüş yaşandığına dikkat çeken Okçu, şu anda 1.69 olan konut kredi faiz oranının 1’ten aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Hem emlak hem de inşaat sektöründe çok ciddi sıkıntı yaşandığını aktaran Okçu, piyasaların hareketlenmesi için konut kredi faiz oranlarında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

‘FAİZ ORANLARININ 1’İN ALTINA ÇEKİLMESİ LAZIM’

Çorum’da konut satışında çok ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Okçu; “Kredi faiz oranlarının çok yüksek olması konut satışlarını ciddi anlamda etkiliyor. Şu anda 1.69 olan özel bankaların konut kredisi faiz oranlarının 1’den aşağı çekilmesi lazım. Piyasalar çok durgun. Vatandaş bankadan konut kredisi çekmeye kalktığından 150 bin TL çekiliyorsa bu rakam 300-400 bine kadar çıkıyor. O yüzden kimse yaklaşmıyor. İnşaatlar şu an hep yarım. Yada temelini atmış, yarım kalmış. Çünkü vatandaş önünü göremiyor. Cebinden harcayarak ya da bankayla inşaat yapıyorsa büyük sıkıntı yaşıyor.” dedi

Piyasaların hareketlenmesi için sanayinin lokomotifi olan inşaat sektörünün yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Okçu; “Bu da faiz oranlarının düşürülmesinden geçiyor. Konuta talep yok. Talep olması için ekonominin canlanması lazım. Çorum’da 10 bin konut fazlası var. Döviz ve altın fiyatlarının düşmesi lazım. Demir fiyatları çok yüksek. Piyasalara insanların güvenmesi lazım. Güven olmayınca yatırım da olmuyor.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’DA KONUT FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ

ARSA FİYATLARINDAN KAYNAKLANIYOR’

Çorum’daki konut fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin arsa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını kaydeden Okçu; “Çorum’da arsa fiyatları çok yüksek. Bugün hangi semte giderse gidilsin kat karşılığı verdiği zaman %50-%60 civarında isteniyor. Bugün Çorum’un en ucra köşesine gidin %40 istiyor. %40 ile %50 ile alındığı zaman bir dairenin maliyeti 300 bin TL’yi buluyor. Bu durum Çorum’daki konut fiyatlarının yüksek olduğunu gösterse de bu fiyatlar aslında normal. Normal olmayan arsa fiyatları.Burda para kazanan arsa sahipleri. 2 milyona aldığı arsayı %50’ye verdiği zaman 20 dairede 10 daire alıyor. Yüzde yüz kazanç sağlıyor.” diye konuştu

‘EMLAKÇILAR İÇİN SON GÜN 5 ARALIK’

Emlakçıların sıkıntılı süreçten geçtiğini anlatan Okçu; “Geçtiğimiz yıl 5 Haziran’da bir yasa çıktı ve yasa ile artık mesleki yeterlilik belgesi alamayan emlakçılık yapamayacak. Çorum’da 200 emlakçıdan 50 tanesi aldı. 5 Aralık’a kadar yetki belgesinin alınması lazım. Oda kaydının mutlaka olması lazım. Mesleki Yeterlilik Sınavı’na girmesi lazım. 5 Haziran’a kadar bütün bu evrakları tamamlamayan emlakçılık yapamayacak.” ifadelerini kullandı.