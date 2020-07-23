‘Kredilerin ertelenmesi  esnafa nefes aldıracak’ 

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçlarının 3 ay süre ile ertelenmesinin Kurban Bayramı öncesi esnafa rahat nefes aldıracağını söyledi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan yaklaşık 220 bini aşkın esnafın bu ertelemeden yararlanacağını kaydeden Recep Gür, “Yapılan erteleme ile bu rahatlatıcı karar ile esnafımız kısa süreliğine de olsa nefes alabilecek. Ancak bu ertelemenin yılsonuna kadar uzatılması esnafımızı daha çok rahatlatacaktır.

En önemlisi diğer bankalara olan borçların da yılsonuna kadar ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla birlikte vergilerin ikinci taksitleri de yılsonuna kadar mutlaka ertelenerek esnafımızın rahat bir nefes alması sağlanmalıdır” dedi.

Başkan Gür, ayrıca kredilerin ertelenmesi kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

