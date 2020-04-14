KSS 19. Caddede yoğun mesai 

Çorum Belediyesi, yeni yerleşim yerleri ve açılan yollarda alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Çorum Belediyesi bir yandan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken diğer yandan alt ve üst yapı çalışmalarında da hız kesmiyor. “Çorum için hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Alt ve üst yapı çalışmalarımız planlandığımız gibi gidiyor. Yeni yollar açıyoruz, açılan yolları asfaltla buluşturuyoruz. KSS 19. Caddede yaptığımız çalışmalarla bu caddemizi tek yönlü olarak trafiğe açacağız." dedi.

Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım’dan KSS 19. Caddede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, "Çorum Sanayi Sitesini Cemilbey Caddesine bağlayarak sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak olması sebebiyle KSS 19. Cadde açıldığında çok önemli bir cadde olacak. Ortaköy-Cemilbey tarafından gelip Çorum Sanayi Sitesine doğru oluşan araç trafiğini azaltacak olan yolun bordür taşlarını döşendi. Asfalt serimini ise en kısa zaman içerisinde yapacağız." diye konuştu.

