Küçük Ahmet’in hayali gerçek oldu

Çorum’a doğuştan kas hastası olan 8 yaşındaki Ahmet Eymen Semerci’nin hayalini Otomotiv Modifiye fuarlarında birinciliği kimselere kaptırmayan Levent Köşger ve arkadaşları gerçekleştirdi.

Çorum Toyota Club yöneticisi Abdullah Aktepe, Muttalip Kömbeci, Honda Club yöneticisi Ali Osman Bilgiç ve farklı illerde düzenlenen otomotiv modifiye fuarlarında birincilikle dönen Levent Köşger, Soner Uzunağaç ve arkadaşlarının birlikte organize ettiği konvoy ile minik Ahmet Eymen Semerci’nin hayali gerçek oldu.

Minik Ahmet düzenlenen sünnet şöleninin ardından en büyük hayali Tofaş marka bir araca binerek şehir turu atmaktı. Özellikle otomotiv fuarlarında birinci olan araca binmek ve şehir turu atmak isteyen minik Ahmet’in bu sesine Levent Köşger ve arkadaşları duyarsız kalmadı.

Geçtiğimiz Pazar günü Pazartesi Pazarı’nda toplanan ekip düzenlenen sünnet şöleninin ardından minik Ahmet’e şehir turu attırdı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Ahmet’i bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları ve isteğini yerine getirdikleri için ailesi Levent Köşger ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Öte yandan Ahmet’e konvoya katılanlar jestte bulunarak, geçtiğimiz günlerde Trabzon’da yapılan modifiye fuarında kazanılan madalyayı hediye ettiler. (Haber Merkezi)