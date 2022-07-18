Küçük çocuğun parkta parmağı koptu

FATİH BATTAR

Çorum'da parkta oyun oynadığı sırada parmağını spor aletine sıkıştıran 7 yaşındaki çocuğun parmağı koptu.

Buharaevler Mahallesi Mehmetçik Parkı’nda halter adı verilen demir spor aletine elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu. Çorum’da üç ayrı hastaneye götürülen minik kız, o alanda uzman hekim bulunmadığı gerekçesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük kızın kopan parmağı ameliyatla dikilirken doku ve sinir kaybı ihtimali nedeniyle hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan küçük kızın ailesi, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine tepki gösterdi. Aile, parkta çocuklar için tehlike oluşturabilecek spor aletleri için gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia ederken, "Bizim canımız çok yandı, başka çocuklar zarar görmesin, canı yanmasın" diyerek hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.