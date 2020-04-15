‘Küçük esnafın ayakta duracak hali kalmadı’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse’yi ziyaret ederek, esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Mustafa Köse, berber, kuaför, güzellik salonu esnafının günübirlik çalışarak para kazanan esnaf grubu olduğunu belirterek, işyerlerinin 1 aydır kapalı olduğunu, artık esnafın dayanacak mecalinin kalmadığını söyledi.

“Koronavirüs salgını nedeniyle devletimiz işyerlerini kapatma kararı aldı. Salgının önlenmesi adına bu kararı anlayışla karşılıyor ve destekliyoruz. Ancak işyerlerimiz kapanalı 1 ay oldu, hiçbir devlet yetkilisi halimizi sormadı. Bu durum bizleri üzmüştür” diyerek yöneticilere sitem eden Başkan Köse, küçük esnafa ve yanında çalıştırdığı işçilere sahip çıkılmasını istedi.

Köse, “Esnaf ve sanatkarlarımız her daim devletine bağlılığıyla örnek teşkil etmiştir. Berber, kuaför esnafımız mahallenin, semtin, sokağın sesidir, neşesidir, sırdaşıdır, paydaşıdır.

Yüzyılda bir başımıza gelen böylesine bir felakette devletin sıcak elini yanımızda görmek istiyoruz. Esnaf can suyu desteği ile yaşatılmalıdır.” dedi.

ESNAFA “AYAKTA KAL” DESTEĞİ VERİLMELİ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise berber, kuaför, güzellik salonu esnafına, yanında çalışan kalfasına işyeri kapalı olduğu süre içinde asgari ücret oranında yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Tahtasız, “Özellikle berber esnafımız evini geçindirebilmek ve karnını doyurabilmek amacıyla inşaatta, pazarda, tarlada çalışmak zorunda bırakılıyor. Esnafımızın dayanacak mecali kalmamıştır. İşyerlerini açıncaya kadar esnafımızın kira, doğalgaz, elektrik, su faturaları ile Bağ-Kur, SSK borçları devlet tarafından ödenmelidir. Emeklilere yılda iki kez verilen yardımın bir benzeri de esnafımıza verilebilir.” şeklinde konuştu.

Oda Başkanı Mustafa Köse, ilgisi ve ziyareti nedeniyle CHP İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz’e teşekkür etti.