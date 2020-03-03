Küçük hafızlar şehitler için hatim okudu

EROL TAŞKAN

Hıdırlık Hafızlık Kursu’nda eğitim alan küçük hafızlar, İdlib’te yaşanan saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz için hatim okudu.

Küçük yüreklerinde taşıdıkları büyük sorumlulukla şehitlerimize olan vefalarını gösteren hafızlarımız, şanlı ordumuzun yürüttüğü harekatın başarısı için de el açıp niyaz etti.

Kendilerini dua ordusu olarak nitelendiren hafızlar, hocalarının gözetiminde Hafızlık Kursu Camii’nde bir araya gelerek Kahraman Ordumuz’un zaferlere ulaşması için duanın gücüne sarıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından sağanak gibi yağan dualara, tertemiz gönüllerinden dökülen amin nidalarını ekleyen Çorumlu küçük hafızlar, gözünü kırpmadan vatan için can veren kahraman Mehmetçiklerimizi dua ve hatimlerle destekledi.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen küçük hafızlar, yaralı askerlerimizin sağlıklarına kavuşması ve ordumuzun muzaffer olması için el açıp dua etti.

Hıdırlık Kur’an Kursu yöneticileri ve hocalarıyla birlikte başlattıkları hatim okumasında, her bir şehidimiz için bir hatim okuyacak olan hafızlarımız, dua ordusunun birer neferi olarak cephede olan ağabeylerinin yanlarındaki yerini aldı.