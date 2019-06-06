Küçük Kerim’in hayalini  Vali Çiftçi gerçekleştirdi

FATİH BATTAR

Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altında bulunan Kerim Oymak’ın en büyük hayalini Vali Mustafa Çiftçi gerçekleştirdi.

Hayalinin polis olmak olduğunu belirten Oymak, bir günlüğüne Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi’nin yakın koruması oldu.

Vali Çiftçi, yakın koruması Kerim Oymak ile bayram tebrik ziyaretleri gerçekleştirdi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Çiftçi, polislerin bayramını kutlarken, yakın korumasını da yanından ayırmadı.

Hayallerindeki bir günü yakın koruma olarak eğlenceli bir şekilde geçiren Kerim Oynak, Ramazan Bayramının ilk gününde geçirdiği güzel anlar için, Vali Mustafa Çiftçi’ye ve eşi Azime Çiftçi’ye teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 16:16