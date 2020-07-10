Küçük kız yaşam savaşını kaybetti

FATİH BATTAR

İstanbul’da yaşayan Çorum'un Bayat ilçesi Yukarı Yoncalı köyü nüfusuna kayıtlı 4 yaşındaki Duha Sare Yerlikaya, bir süredir sindirim sisteminden tedavi görüyordu. Dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ameliyata alınan küçük kız, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kız, bugün İkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul sultabeyli’de defin edilecek.

Anne karnında ses ve gırtlak felci sonucunda dünyaya gelen 4 yaşındaki Duha Sera, doğumdan sonra 5 ay süreyle yoğun bakımda kalmış ve ameliyatla midesine hortum takılmıştı. Yeme ve yutma refleksi olmamasından dolayı midesindeki hortumdan beslenen küçük kız ayrıca ayağında da pev denilen bir rahatsızlık nedeniyle 2 yaşında ayağından ameliyat olmuştu.

Küçük kızın yaşamını sürdürebilmesi ve gerekli tıbbi sarf malzemelerin alınabilmesi amacıyla Nisan ayında İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün vermiş olduğu izinle yardım kampanyası başlatılmıştı.

İstanbul’da yaşayan Çorumlular da küçük kıza yardımcı olabilmek için harekete geçmiş ve küçük kızın ameliyat olabilmesi için seferber olmuştu. Rahatsızlığı nükseden Duha Sera dün ameliyata alındı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.