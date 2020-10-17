FATİH BATTAR
Geçtiğimiz Pazar günü Gazi Caddesi’nde polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Muhasebeci Mali Müşavir İmdat Küçüktataroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’de Hıdırlık Mezarlığı’nda kılınacan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
HAKİMİYET, İmdat Küçüktataroğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 18:01