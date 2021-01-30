Kulakların pasını türkülerle sildiler

Çorum Belediyesi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Sen Türkünü Söyle Çorum” yarışmasında ilk üç belli oldu.

14–19 yaş arası lise öğrenciler, 18-25 arası Hitit Ünversitesi öğrenciler ve pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden ünversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden kendilerinin seslendirdiği türkü videolarını göndererek katıldığı yarışmada finale katılmaya 10 yarışmacı katılmaya hak kazandı.

‘Sen Türkünü Söyle Çorum 14-25 yaş Türk Halk Müziği Ses Yarışması Final’nde birinci Fadime Biçer’e ödülünü Vali Mustafa Çiftçi, ikinci olan Zeynep Gülbeyaz Meydaner’e ödülünü Belediye Başkanı Dr. Hall İbrahim Aşgın ve üçüncü olan Emine Yavşan’a ödülünü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk verdi.



