Kulaksız Sokak’ta kamulaştırma

Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yol açma çalışmaları kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Satın alınan ve kamulaştırılan binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Son olarak da Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta bulunan betonarme bina, yol genişletme çalışmasına engel olması nedeniyle satın alındı ve yıkımı yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalardan birinin de yeni açtıkları yol güzergâhlarında kalan yapıların kamulaştırılması ve sonrasında da yıkılması olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Caddesi’ne bağlanan bu sokakta yol genişletme çalışmalarımızın ardından şehir içi trafiği de büyük ölçüde rahatlayacak. Yıkım çalışmalarının ardından ekiplerimiz altyapı çalışmalarını gerçekleştirip asfalt serim çalışmalarına başlayacak” dedi.

Yol genişletme çalışmaları ile bölgede yaşanan trafik sorununun önemli ölçüde azalacağına vurgu yapan Başkan Aşgın, yeni satın alma ve kamulaştırma çalışmalarının devam edeceğini ve satın aldıkları ve kamulaştırdıkları yerlerin yıkılarak yol genişletme çalışmalarına dahil edileceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne kadar 1 milyon 412 bin metrekare satın alma ve kamulaştırma yaptıklarını vurguladı.

Aşgın, 1 milyon 385 bin m2’lik alana sahip Çimento Fabrikası arazisi ve şehir içerisinde muhtelif bölgelerde yaptıkları 27 bin m2 kamulaştırmaya önemli kaynaklar aktardıklarının altını çizdi. (Haber Merkezi)