Külcü ailesi karantinada

FATİH BATTAR

Çorum Eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü ve iki kızının Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hatice Külcü ve kızlarının evlerinde karantinada tedavileri devam ederken, Muzaffer Külcü de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, il dışında olduğu için temaslı olmadığını ve bu yüzden karantinada olmadığını açıkladı.

Eşi ve kızlarının durumunun iyi olduğunu belirten Külcü; “Sevgili Dostlar, akşam üzeri Çorum basınına yansıdığı üzere bütün dünyanın geçtiği yoldan biz de geçiyoruz. Eşim ve iki kızımın test sonuçları pozitif çıktı. Bir haftadır evde tedavi ve karantina süreçleri devam ediyor. Bir hafta tamamlandı. Hamdolsun anormal bir durum yaşamıyorlar. Bende ve diğer çocuklarımızda bir bulgu yok. Ben il dışında olduğum için temaslı da olmadım. Bu sebeple ben karantinada değilim. Sağlıkçı arkadaşlarımız düzenli takip ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Telefonlarına cevap veremediğim dostlarımıza çok teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Çorum Hakimiyet olarak, Külcü ailesine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 21:05