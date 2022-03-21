Külcü’den anlamlı paylaşım

EROL TAŞKAN

Önceki Dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü’nün bahar mesajı, hem siyaset sahnesinde hem de Çorum kamuoyunda heyecan oluşturdu. Herkes sosyal medyada baharla ilgili duygularını paylaşırken, paylaşımı yapan Muzaffer Külcü olunca siyaset camiası ve kamuoyu bu mesajı “Anlamalı bahar mesajı” olarak yorumladı.

Baharla ilgili paylaşımların artığı sosyal medyada, bir taraftan bakınca baharın sevincini yansıtan cümleler, Muzaffer Külcü tarafından paylaşılınca kamuoyu tarafından da farklı anlamlar yüklendi.

“Haydi Bismillah” diyerek kurduğu cümlelerinde “Yine”, Yeniden” Umutla”, Heyecanla” kelimelerini sıralayan Muzaffer Külcü, oldukça ilgi çeken paylaşımını Ziya Osman Saba’nın şiirinden alıntı yaparak tamamladı.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan Milletvekilliğine ve oradan da Belediye Başkanlığı’na uzanan siyasi hayatıyla Çorum’un önemli siyasi figürlerinden birisi olan Muzaffer Külcü’nün paylaşımı hem heyecan oluşturdu, hem de pek çok kesimden destek gördü.

Muzaffer Külcü, dikkat çeken paylaşımında şunları dile getirdi;

“HAYDİ BİSMİLLAH…

YİNE YENİ YENİDEN BAŞLAMAK…

SEVGİYLE, UMUTLA, HEYECANLA…

BAHAR TADINDA, BAHAR GÜZELLİĞİNDE..

Her bahar bir tazelenme, bir yenilenmedir. Bu bahar da böyle olsun. Baharın habercisi her çiçeğin rengi umudumuzun, binbir çeşit kokusu heyecanımızın müjdecisi olsun. Baharla beraber hayatımız sonsuz güzelliklerle dolsun.

Bugün 21 Mart Nevruz Günü. Baharın ilk günü. Kutlu olsun.

O günü görmek için sadece bekleyeceğiz.

Göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları.

Hazırlanıyor gibi gökyüzü, ufuk, deniz,

Bir sabah dökülecek baharların çiçekleri.”

Bir sabah dökülecek baharların çiçekleri.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 18:58