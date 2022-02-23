Külcü’den Bakan Bozdağ’a kutlama

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanı Muzaffer Külcü, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muzaffer Külcü ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ı ziyaret ettim. Kendilerinin hem mesleki hem de siyasi tecrübelerinden çok istifade ettiğim güzel bir ziyaret oldu. Yeni görevi dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”dedi.

Külcü daha sonra Enerji Bakanlığında Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Yabacıoğlu’nu ziyaret etti.

