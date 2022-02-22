Külcü’den Kenan Yaşar’a hayırlı olsun ziyareti

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar’ı ziyaret etti.

Av. Muzaffer Külcü, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılar diledi.

Külcü, ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Anayasa Mahkemesi’ndeki görevine yemin ederek başlayan Sayın Kenan Yaşar’ı ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerimi paylaştım. Vesile olacağı kararların milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Yaşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muzaffer Külcü’ye teşekkür etti.