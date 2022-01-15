Kule İşitme Cihazları hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

İşletmeciliğini Odyometrist Enes Karakaya’nın yaptığı “Kule İşitme Cihazları” Yeniyol Mahallesi Hürriyet Meydanı Numara 17(Saat Kulesi karşısı) adresinde hizmete açıldı.

Kule İşitme Cihazları’nın açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve çok sayıda davetli katıldı.

Daha önce Amasya’da bir işitme cihazı firmasında Sorumlu Genel Müdür olarak çalıştığını ifade eden Odyometrist Enes Karakaya, işletmelerinde her işitme kaybına ve çınlamaya uygun işitme cihazları bulunduğunu belirterek, cihazlarının 2 yıl garantisi olduğunu ve ömür boyu ücretsiz bakım ve onarım hizmeti verdiklerini söyledi.

Enes Karakaya ayrıca, işitme cihazları ile doğrudan bluetooth özellikli telefonlara bağlanabilme ve görüşme yapabilme imkanı olduğunu da ifade etti.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Karakaya’ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 16:07