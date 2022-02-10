Kule İşitme Cihazları’ndan emeklilere yüzde 30 indirim

M.BURAK YALÇIN

Kule İşitme Cihazları ile Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi arasında imzalanan protokolle işitme cihazı alımlarına dernek üyelerine yüzde 30 indirim sağlanacak.

Kule İşitme Cihazları işletmecisi Odyometrist Enes Karakaya ve Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Hıdır Kınıklı arasındaki protokol dün Yeniyol Mahallesi Hürriyet Meydanı Numara 17(Saat Kulesi karşısı) adresindeki Kule İşitme Cihazları binasında imzalandı.

‘İNDİRİMİN YANI SIRA TEST VE MUAYENE DE ÜCRETSİZ’

Odyometrist Enes Karakaya emekli kartı ile gelen üyelere yüzde 30 indirimin yanı sıra işitme cihazı alanlara işitme testi ve muayeneyi de ücretsiz olarak yapacaklarını belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Emeklilerin bir kısmında yaş ilerledikçe duyma güçlüğü sorunu yaşadığını dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Hıdır Kınıklı ise bu sorunu çözüme kavuşturmak adına bir protokol imzaladıklarını ifade ederek, cihazların alımında kredi kartının geçerli olduğunu kaydetti.