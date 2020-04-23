Kule Pide Ramazan’a hazır

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Abdullah Koçak’ın sahibi olduğu Kule Pide Fırını, Ramazan Ayı’na hazır

Meslekte 22 yılı geride bırakan Abdullah Koçak, Ramazan pidesi başta olmak üzere tüm pide çeşitleriyle müşterilerinin hizmetinde olduklarını söyledi.

Geleneksel Ramazan pidesinin yanı sıra iftar için hazırlanan güveç ve tepsi yemeklerini de pişireceklerini hatırlatan Koçak, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda belirlenen saatler arası Çorum halkının hizmetinde olacaklarını kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarını harfiyyen yerine getirdiklerini belirten Koçak, sahur öncesi de hizmet vereceklerini ifade etti.

Susamlı ve yumurtalı sıcak pide yaptırmak isteyenleri Kule Pide’ye davet eden Koçak, “Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur öncesi müşterilerimizin hizmetindeyiz. Pide çeşitlerimizin tadına varmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Osmancık Caddesi Ulucamii karşısı numara 6’da faaliyet gösteren Kule Pide Fırını’na bekliyoruz” diye konuştu.