M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından organize edilen kültür gezileri yeniden başlıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Veli Paşa Hanı’nda düzenlediği basın toplantısında kültür gezilerinin 1 Ekim tarihi itibariyle “Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkenti İstanbul’a” sloganıyla başlayacağını, 26 Eylül Pazartesi günü itibariyle de vatandaşların kayıt yaptırabileceğini söyledi.

BAŞVURULAR İÇİN VELİPAŞA HANI’NDA ÖZEL BİR ALAN OLUŞTURULDU

Kayıtların bizzat yapılması gerektiğini ve bir kişinin bir form doldurabileceğini, birden fazla form dolduramayacağını ifade eden Başkan Aşgın, başvurular için Veli Paşa Hanı’nda özel bir alan oluşturduklarını aktardı.

BAŞVURULAR PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Başvuruların 26 Eylül Pazartesi günü itibariyle saat 09.00-18.00 arasında yapılabileceği bilgisini paylaşan Aşgın, “Toplam kontenjanımız 1500 kişi. İlk etapta 1500 hemşehrimizi dünyanın merkezinden kültür başkenti İstanbul’a götüreceğiz. Başından sonuna ücretsiz olacak. 3 farklı türde kayıtlar olabilecek. Birincisi bayanlar, ikincisi erkekler, üçüncüsü ise aileler için. Hangisine katılacaklarını başta hemşehrilerimiz beyan etmek durumunda. Biz onların gezilerini inşallah planlamış olacağız.” dedi.

GEZİYE KATILMAK İÇİN ÇORUM MERKEZ’DE OTURMA ŞARTI

Geziye katılabilmek için Çorum Merkez’de oturma şartının olduğunu vurgulayan Aşgın, “Üniversite okuyan öğrencilerimiz bu konunun istisnası. Hitit Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler kimlik belgelerini ibraz ederek gezilerimize katılabilirler. 15 Temmuz Şehitler Anıtımıza ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Süleymaniye’den Ayosafya’ya Yahya Efendi Dergahı’ndan hususen geziye koyduğumuz 7-8 Hasan Paşa Kabri’ne kadar ve 1453 Fetih Müzesi’ne kadar bir çok noktayı hemşehrilerimiz rehberler eşliğinde gezebilecekler. Program dahilindeki tüm müze girişleri de olmak üzere ulaşımlar, yemekleri belediyemiz karşılayacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022, 10:57