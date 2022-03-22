Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda 28 Mart - 11 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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