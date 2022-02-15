Kum ve tuz kalıntıları temizleniyor

Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmaları esnasında cadde ve sokaklara döktüğü kum ve tuz kalıntılarını temizliyor.

Temizlik faaliyetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Kar yağışıyla birlikte hemşehrilerimizin ulaşımda aksamlar yaşamamaları için 350 kamyon yani 7 bin ton tuz dökmüştük. Şu an ekiplerimiz Emek Caddesi, Ata Caddesi başta olmak üzere şehir genelinde yoğun bir şekilde yollarımızı, kaldırımlarımızı pırıl pırıl yapıyor.” dedi.

Başkan Aşgın’a, temizleme faaliyetlerini inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de eşlik etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 18:05