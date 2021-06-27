‘Kumandalı cam balkon sistemine yoğun talep var’

M.BURAK YALÇIN

BKS Cam Balkon Sistemlerinin yetkili bayisi olan Özkardeşler Cam Balkon’un sahibi Ömer Marım, Çorum’da kumandalı cam balkon imalatını yapan tek firma olduklarını belirterek, yoğun talep aldıklarını söyledi.

Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi Numara 81’de müşterilerine hizmet veren Özkardeşler Cam Balkon, kumandalı açılır tente ve kumandalı cam balkonda kaliteyi Çorumlularla buluşturdu.

Özkardeşler Cam Balkon sahibi Ömer Marım, BKS Cam Balkon Sistemlerinin birçok ilde bayisi olduğunu belirterek, Çorum’da kumandalı cam balkon imalatını yapan tek firma olduklarını ve yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Kumandalı cam balkon sistemi hakkında bilgi veren Ömer Marım, kullanılan tüm ürünlerin hammadde kalitesinin özelliğinden dolayı güneş, yağmur, soğuk, kar gibi dış hava koşullarından etkilenmediği için uzun yıllar kullanılabilen bir sistem olduğunu kaydetti.

Dikey olarak aşağı ve yukarı açılabilen bir sistem olduğunu, kafelerde, restoranlarda ve özel müstakil evlerde çokça tercih edildiğini vurgulayan Marım, kurulumunun da bir o kadar kolay olduğunu belirtti.

Uzaktan kumandalı sistem sayesinde kablo hattı çekilmeden, sadece uzaktan kumanda ile açılıp kapatıldığını dile getiren Marım, ürün hakkında şu bilgileri verdi:

KALİTELİ VE SAĞLAM KASNAK MEKANİZMASI

“8 ve 20 mm kalınlığındaki cama göre 2 çeşit sistemimiz mevcuttur. Özel kayışlı kasnak sistemi sayesinde kayışın kasnaktan çıkması engellenir. Güçlü motor sayesinde cam paneller sağlam ve sarsıntısız hareket ederler.

AÇILABİLİR ANA KAPAK PROFİLİ

BKS Silinebilir Giyotin Sistemde kullanılan ana kapak profil sayesinde sistemin bakımları yerinde yapılır. Sistemi yerinden çıkarmadan toz, toprak vb. etkenler olmadan bakım imkânı sağlar.

PASLANMAZ MAKASLAR

BKS Silinebilir Giyotin Sisteminde özel olarak tasarlanmış, açıldığında el sıkışmalarını önlemek adına her iki kanatta paslanmaz makaslar vardır. Kıl fitil kanalları sayesinde, ürün yelpazemizdeki çeşitli kıl fitilleri kullanarak, ultra yalıtım sağlarsınız. Bunun yanı sıra resimde gösterilen birbirini tam kapatan kenet tasarımı sayesinde su, hava, toz, ses gibi dış etkenlerden koruma sağlar.

EL SIKIŞMALARINI ÖNLER

Kapak mekanizması sayesinde, el sıkışmalarını önler, yukarı aşağı hareket ettirilerek kullanımı kolay ve rahattır. BKS Giyotin Taşıyıcı Sisteminde kullanılan zincir ile yüksek taşıma sağlanırken, yeni kayışlı sistem ile he yüksek taşıma kapasitesi hem de sessizlik bir arada sunulmuştur.”

ÜRÜNLERİMİZİN 5 YIL GARANTİSİ VAR

Ürünlerimizin tamamının 5 yıl garantisi var. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Sözde garanti değil, belgeli garanti veriyoruz. Malın bütün parçaları cam hariç olmak üzere garanti kapsamındadır.”

Marım kumandalı cam sistemlerinin yanı sıra ısıcamlı katlanır cam balkon, küpüşteli cam balkon, ısıcamlı ve tek camlı sünme sistemleri, açılır kapanır cam çatı, açılır kapanır tente sistemleri, klavuzsuz cam katlanır sistemleri, vitrin sistemleri, PVC pencere sistemleri, zip perde ve açılır kapanır rolling roof sistemleri hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 20:29