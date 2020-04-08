Kumbaralarında biriktirdikleri paraları devlete bağışladılar

FATİH BATTAR

Çorum’un Düvenci Beldesi’nde Düvenci İlkokulu Anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Büşra Eski ve ablası 3.sınıf öğrencisi Ebru Eski kumbralarında biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Televizyondan gördükleri haberlerden etkilenerek, kumparalarında biritirdikleri paraları Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamaya karar veren Büşra ve Ebru, yaptıkları örnek davranış ile herkesi duygulandırdı.

Yaşları küçük ama yürekleri büyük olan 10 yaşındaki Ebru ve 5 yaşındaki 5 Büşra biriktirdikleri parayı devletine bağışlamak için Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ı ziyaret etti.

Miniklerin bu örnek davranışından dolayı duygulanan Başkan Necmettin Yalçın, Büşra ve Ebru’yu tebrik etti.

Ebru ve Büşra’nın kumbrasında biriktirdiği paralarının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının bağış hesabına aktarılacağını belirten Yalçın, tarih boyunca Türk milletinin küçüğüyle, büyüğüyle nerde dara düşen varsa hemen yardıma koşan bir millet olduğunu söyledi. Ebru ve Büşra’nın bu güzel davranışından dolayı çok duygulandığını aktaran Yalçın, Türkiye’nin bu zorlu süreçten el ele, omuz omuza vererek çıkacağını kaydetti.

Başkan ayrıca durumu iyi olan herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 17:15