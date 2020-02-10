Kumbarasında biriktirdiği parayı İdlib‘e gönderdi

Çorum’da ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Emir Çakar, kumbarasında biriktirdiği paraları İdlib’e yollamak için Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı'na teslim etti.

İdlib’te yaşayan mazlumların halini televizyonda izleyen ve çok etkilenen Emir, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları İdlibteki yardım bölgesine göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine babası Recep Çakar ile Çorum İHH İnsani Yardım Vakfına gelen Emir, kumbarasını idlib bölgesine yardım olarak gönderilmek üzere Çorum İHH İl İçi Yardım Sorumlusu Ümit Terziöz’e teslim etti.

Emir, kumbarasındaki paraları İdlibteki mazlum kardeşlerine gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek; “İdlib yardım çalışmalarını duyduktan sonra harçlıklarımı biriktirdim. İdlib’le alakalı haberleri televizyondan izledim. Oradaki kardeşlerime bir nebze de olsa katkı sunmak istedim. Babamla kumbaramda biriktirdiğim paraları Çorum İHH’ya getirdim." dedi.

Terziöz, İdlib yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışların devam ettiğini, yardımda bulunmak isteyenlerin 24 Şubat’a kadar Çorum İHH ofisine bağışlarını getirebileceklerini belirtti.

