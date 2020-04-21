Kumbarasındaki parayı bağışladı

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‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adlı millî dayanışma kampanyasına verilen destek çığ gibi büyüyor.

Çorum’da yaşayan Mahmut Esat Durmuş isimli öğrenci, kumbarasında biriktirdiği paraları kampanyaya destek amacıyla İl Müftüsü Muharrem Biçer’e teslim etti.

Din görevlisi olan babası Cezmi Durmuş’la birlikte Çorum Müftülüğü’nü ziyaret eden genç öğrenci, yaz tatili için biriktirdiği tüm parayı sosyal dayanışma amaçlı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Müftü Biçer, Çorum halkının bu süreçte büyük bir sosyal dayanışma ortaya koyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya katkı sağlayan Mahmut Esat Durmuş’u duyarlılığından ve anlamlı davranışından dolayı tebrik eden Müftü Biçer, “Yaşı küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var. Bu bağışlar gösteriyor ki, 7'den 70'e yardımseverlikte yarışıyoruz. Allah’a hamdolsun, geleceğimiz umut vadediyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 21:25