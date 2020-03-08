Kumpircim Lokma AHL Park’ta açıldı

FATİH AKBAŞ

Kumpircim Lokma AHL Park AVM’de açıldı. AHL Park 2.katta bulunan Kumpircim Lokma için Cumartesi günü açılış töreni yapıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir de katıldı.

Kumpircim Lokma, kumpir ve lokma çeşitlerinin yanı sıra tavuk ve et saç kavurma ile dondurma ve içecek çeşitlerini müşterilerinin ağız tadına sunuyor.