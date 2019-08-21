Kunduranın tarihi burada

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Ayakkabıcılar Arastası’nın sevilen simalarından Nuri Kazancı, hobi olarak başladığı ve yaklaşık 30 yılda oluşturduğu özel koleksiyonla kunduranın tarihi gelişimini gözler önüne seriyor.

‘Pala’ lakabıyla tanınan Nuri Kazancı, işyerinde sergilediği tarihi objelerle, dede mesleği olan kunduracılığı gelecek kuşaklara tanıtmayı istediğini söyledi.

Ağabeyleri Ömer ve Hayrettin Kazancı ile birlikte açıklamalarda bulunan Kazancı, 1945’ten bugüne ayaklarda yer tutan çarıklardan kunduralara, çocuk ayakkabılarından kösele pandif meslere, mehteran çarıklarından yemenilere kadar onlarca tarihi ürünü bugüne taşıdıklarını anlattı.

Ayrıca kundura imalatında kullanılan cilde, ahşap kalıplar, kerata, muşta ve örs gibi malzemeleri de işyerlerinde sergilediklerini belirten Kazancı, “Geçmişle günümüzü buluşturan özel koleksiyonumuz görenlerin beğenisini kazanıyor” dedi.

“Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez sözünden yola çıkarak böyle bir çalışma yaptım” diyen Kazancı, 0 ile 76 numara arası nostaljik lastik ayakkabılardan klimalı, hakiki deri ortopedik ayakkabılara ve terliklere kadar her gelir grubuna hitap eden zengin bir ürün yelpazesini Çorum halkıyla buluşturduklarını dile getirdi.

Tepecik Camii eski İmam Hatiplerinden Hafız Mehmet Nuri Kazancı ile başlayan, merhum Rifat Kazancı ile devam eden, dede ve baba mesleğini büyük bir onurla sürdürdüğünü ifade eden Kazancı, “Arastamızda yapılması planlanan restorasyon sonrası, şayet unutulmaya yüz tutan mesleklerin gelecek nesillere tanıtılması amacıyla özel bir bölüm oluşturulursa elimdeki bu eserleri seve seve orada sergilemekten de mutluluk duyarım” ifadelerini kullandı.