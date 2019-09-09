Kunduzhan lise istiyor

‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Kunduzhan Mahallemizde üç camiinin yanı sıra Şehit Ömer Halisdemir Parkı, Altın Park, Çöplü ile ortak Sağlık Ocağı, ortaokul, ilkokulumuz var. Arasta Çarşısı ve Paşa Hamamı gibi tarihi mekânlar da mahallemiz sınırları içinde yer alıyor."



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"2004 yılından beri Kunduzhan Mahallesi’ne muhtar olarak hizmet ediyorum. Görevi aldığımda ilk işim mahallemizin imar sorununu çözmek oldu. Buna müteakip TOKİ konutlarını getirdik. Belediye Başkanlarımızdan Turan Atlamaz zamanında gerçekleştirilen imar çalışmalarının ardından Muzaffer Külcü döneminde ise toplu konut ve yol projeleri hayata geçti.”



- Kendinizden bahseder misiniz?

"1956' da Çorum’un Büyük Gülücek Köyü’nde doğdum. 1970 yılında Çorum merkeze geldim. Eski adıyla Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli oldum. 2004 yılında muhtarlığa aday oldum ve mahalle sakinlerimizin teveccühü ile seçildim."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini istediğiniz yerler var mı?

"Devane Meydanı’nda Biber Dede Türbesi, Oruç 1. Sokak'ta Lenduha Sultan Türbesi, HAK-İŞ Blokları karşısındaki Altın Park ile Akşemseddin Camii yanındaki Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nın mutlaka görülmesini tavsiye ediyorum.”



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"Dar olan eski yollarımızın genişletilmesini ve yeni yollar açılmasını istiyoruz. Öte yandan yapılaşmanın arttığı mahallemizin yakınlarında ortaöğretim kurumu bulunmadığı için bu bölgeye yeni bir lise kazandırılmasını talep ediyoruz. Zira maddi imkanları kısıtlı olan aileler çocukları servisle uzak konumda bulunan okullara göndermekte güçlük çekiyorlar. Elektrik ve aydınlatma altyapısı konusunda da ihtiyaçlarımız var. Aşık Paşa Sokak'a aydınlatma direği dikileceği söz verilmesine rağmen bir türlü gerekli çalışmalar yapılmadı.”



-Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Belirttiğim gibi Mahallemizin en büyük ihtiyacı lise. Sağlık Ocağı’nın yanı sıra Kültür Merkezi ve Kuran Kursu istiyoruz. Mahallemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerle fazla sıkıntımız yok. Mahallemize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken eksikliklerimizin bir an önce giderilmesini bekliyorum.



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajın var mı?

"Mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz ve bu yolda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet için burada olduğumuzu hatırlatıyor, iletmek istedikleri her türlü dilek ve temenni için Muhtarlığımıza davet ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2019, 19:05